Захарова пошутила о двух "огромных харизмах" Симоньян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала демонстрацию в Сенате США совместного снимка главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента России Владимира Путина. Сенатор Джин Шахин решила показать коллегам фото, чтобы они "сделали выводы о том, что происходит на этом канале". При этом она заявила, что снимок был взят из рассекреченного доклада разведки США.

Комментируя инцидент в сенате, Захарова отметила, что Шахин не первый раз отличается глупостями, "но в этот раз превзошла саму себя". Кроме того, официальный представитель российского МИД пошутила, что фотография "бесстыже показывает, что у Симоньян есть огромная харизма — и даже две".