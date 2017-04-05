Маляры, мебельщики и прорабы: участковых поймали на странных хобби

Чтобы нормально устроить свою службу, участковым приходится тащить из дома мебель и технику, чтобы обставить пункт полиции.

Таковы результаты масштабной проверки участковых пунктов столицы — речь в большинстве случаев идёт об отделах в центре Москвы. По данным МВД, участковые приносят на работу свою мебель и сами ремонтируют помещения.

Большая часть столов, стульев, компьютеров и даже бумаги в участковых пунктах — это частная собственность самих сотрудников. Ревизоры проверили состояние помещений и организацию труда сотрудников. Выяснилось, что полицейские трудятся по правилам, документация в порядке и служебная деятельность налажена хорошо. Но помимо оперативных задач участковые заняты ещё и бытом. Они стали малярами, уборщиками и управдомами.

— В ходе проверки выяснилось, что комнаты полиции ремонтируются силами и средствами сотрудников, они сами делают там косметический ремонт, в некоторых участковых пунктах полицейские ещё и уборщики, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Во всех проверенных УПП в центре Москвы мебель — столы, стулья, шкафы, компьютеры, принтеры —принесены полицейскими из дома и не состоят на балансе МВД, — продолжил источник.