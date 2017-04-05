Задержанные в Петербурге выходцы из Средней Азии вербовали в ИГИЛ и в "Ан-Нусру"

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Задержанные в Петербурге выходцы из Средней Азии вербовали в ИГИЛ и в "Ан-Нусру"

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Фото: ©РИА Новости/ Александр Кряжев

Пока у следствия нет данных о том, что вербовщики причастны к теракту в метрополитене.

Как стало известно, задержанные в Санкт-Петербурге выходцы из Средней Азии вербовали людей в террористические группировки ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусру"*. Об этом сообщили в Следственном комитет РФ по Северной столице.

— По версии следствия, они с ноября 2015 года в Санкт-Петербурге осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещённых в России террористических организаций "Джебхат ан-нусра" и ИГИЛ, — отмечается в заявлении СКР.

В ведомстве отметили, что задержанные на протяжении трёх лет вербовали выходцев из Средней Азии на территории Петербурга.

Пока у следствия нет данных о том, что задержанные вербовщики причастны к теракту в метрополитене.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.

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