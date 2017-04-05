МВД заплатит миллион рублей за информацию об убийцах астраханских полицейских

МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за любую информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемых в убийстве сотрудников ГИБДД УМВД России по Астраханской области. Об этом Лайфу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Информацию, которая может способствовать задержанию злоумышленников, можете сообщить по телефону 8 (495) 667–72–14. Конфиденциальность гарантируется.

— В настоящее время для установления и задержания злоумышленников предпринимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, — добавила представитель ведомства.

В ночь на вторник, 4 апреля, двоих сотрудников ДПС, приехавших на место аварии, расстреляли виновники ДТП. Нападавшие забрали табельное оружие правоохранителей и скрылись на "приоре" с питерскими номерами.

В розыск после произошедшего было объявлено восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, а также по факту хищения оружия и незаконного хранения оружия и боеприпасов.