Рогозин придумал, как должны выглядеть плохие русские на учениях НАТО

По его мнению, это должны быть партизаны в папахах, сидящие на медведях с саблями, автоматами, баянами и балалайками.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин пошутил над недавними сообщениями о том, что на учениях НАТО в Европе русскоговорящие статисты будут выступать в роли противника для реалистичности разыгрываемой ситуации.

— Эмигранты из СССР готовятся сыграть роль "русских статистов" на учениях НАТО, — написал Рогозин.

Эмигранты из СССР готовятся сыграть роль "русских статистов" на учениях НАТО pic.twitter.com/wkmHvhs2oY — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 5, 2017

Он поделился в "Твиттере" рисунком, на котором изображены два партизана на бурых медведях. Мужчины, очевидно, идут в атаку. Они держат различное оружие: от сабли до ППШ, АК-74 и немецкого MP-38. У одного из партизан за спиной баян, у другого на медведе закреплена балалайка.

Напомним, ранее на главном информационном портале Берлина появилось объявление о приёме на работу русскоязычных граждан для сотрудничества с НАТО. За один день работы автор вакансии предлагал 100 евро. В Пентагоне затем объяснили, что стараются готовить военнослужащих "наиболее близкими к реальности способами".