Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили вместе в вольер, где жили их отцы

В Приморском сафари-парке воссоединились дети животных, мировую известность которым принесла необъяснимая дружба между хищником и травоядным.

Сегодня в Приморском сафари-парке, где подружились знаменитый амурский тигр Амур и козёл Тимур, появились новые жители. Теперь соседствовать будут сын Амура — полугодовалый тигрёнок Шерхан, и сын Тимура — Тимурид, которому исполнилось чуть больше года. В новом просторном парке животные будут обходиться без общества людей, а их свободу с этого дня не ограничивают ошейниками и поводками.

— Сыновья знаменитых Амура и Тимура познакомились месяц назад, их подводили друг к другу несколько раз, Шерхана держали на поводке. Но никакой агрессии хищник не выказывал. Тигрёнок и козлик хоть и не достигли окончательных размеров, но очень похожи на своих отцов — Тимура и Амура, — рассказал Лайфу Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка.

Кроме того, в парке вместе с тигрёнком и козлёнком будет жить пёс Табаки. Это друг Шерхана, с которым они знакомы почти с рождения и прекрасно понимают друг друга. На первой прогулке "без галстуков" Шерхан пытался играть с Тимуридом: нападал на козлёнка и аккуратно трогал лапами. Тимурид не посрамил отца и давал отпор, выставляя подросшие рога.

Полный ролик первого дня совместной жизни сыновей тигра Амура и козла Тимура представлен на официальном сайте Приморского сафари-парка safaripark25.ru.