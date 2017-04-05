Верховный суд РФ отказался признавать "Свидетелей Иеговы" жертвами репрессий

Сегодня на заседании Верховного суда РФ "Свидетели Иеговы" потребовали признать их жертвами политической репрессии со стороны Минюста. Однако судья отказал религиозной организации, добавив, что иск был подан не в надлежащую инстанцию.

— Стороной нарушены правила подсудности, — отметила судья Верховного суда РФ. Стоит отметить, что также "Свидетели Иеговы" просили признать работу Министерства юстиции незаконной.

Сегодня ВС РФ рассматривает иск Минюста, просившего признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.