Верховный суд РФ отказался признавать "Свидетелей Иеговы" жертвами репрессий

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Верховный суд РФ отказался признавать "Свидетелей Иеговы" жертвами репрессий

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Фото: flickr.com

Сегодня на заседании Верховного суда РФ "Свидетели Иеговы" потребовали признать их жертвами политической репрессии со стороны Минюста. Однако судья отказал религиозной организации, добавив, что иск был подан не в надлежащую инстанцию.

— Стороной нарушены правила подсудности, — отметила судья Верховного суда РФ. Стоит отметить, что также "Свидетели Иеговы" просили признать работу Министерства юстиции незаконной.

Сегодня ВС РФ рассматривает иск Минюста, просившего признать "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.

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