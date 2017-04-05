Украинские националисты объявили бойкот группе "Грибы" из-за концертов в России

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Украинские националисты объявили бойкот группе "Грибы" из-за концертов в России

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Участники украинского националистического движения призывают бойкотировать выступления популярной группы "Грибы" в Киеве из-за того, что её участники выступают с концертами на территории России.

Украинские националисты призвали бойкотировать концерты группы "Грибы" из-за выступления её участников в России

— Самый дорогой столик стоит более 135 тысяч гривен (больше 280 тысяч рублей. — Прим. ред.). Украинский псевдоэлите наплевать на войну, на экономические проблемы внутри Украины. Для них главное — развлечения и чтобы развлекали те, кто развлекает их российских коллег, — написал на своей страничке в "Фейсбуке" лидер движения Алексей Алексеевич.

Стоит заметить, что в расписании гастролей "Грибов" не значится такой город, как Киев. Откуда националисты взяли данную информацию — неизвестно.

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