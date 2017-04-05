Отец Джамалы: В политику в песне дочери не вникал, но победила она заслуженно

Отец певицы ответил на слова главы Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре о том, что украинская конкурсантка не должна была победить в прошлом году.

Отец певицы Джамалы Алимбек Джамаладинов в беседе с Лайфом заявил, что считает победу своей дочери на "Евровидении-2016" заслуженной.

— Моя дочь заслужила это первое место. Я не говорю ни о какой политической песне, говорю только о её таланте, таких талантливых, как она нет, поэтому она победила. Мне политика не нужна, я знаю, как моя дочь поёт, как владеет голосом. Все страны поддержали её, поддержали за голос и талант. А песня политическая или какая — я не вникаю, я прежде всего слушал её исполнение, — сказал он.

Ранее генеральный директор EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенре в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказала, что Джамала не должна была победить на конкурсе в прошлом году. Песню украинской участницы "1944", по словам Дельтенре, вообще нельзя было разрешать для исполнения на конкурсе. Сама директор EBU пояснила, что услышала композицию слишком поздно.