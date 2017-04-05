Мэр города Керчь ушёл в отставку

Сегодня стало известно, что мэр города Керчь в Крыму Владимир Подлипенцев досрочно ушёл в отставку. Информация об этом появилась на официальном сайте Горсовета.

— В ходе заседания депутатами приняты изменения в бюджет, выполнены перераспределения средств ввиду увеличения доходов городской казны. Также принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации, расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещение вакантной должности, — говорится в официальном заявлении Горсовета.