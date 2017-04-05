Глава Сбербанка Герман Греф пошутил про рост экономики и Росстат

Однако спрогнозировать точные цифры темпов роста на 2019 год председатель правления крупнейшего российского банка отказался.

Как заявил Греф, темпы роста российской экономики в 2017—2018 годах будут зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат, который, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, переходит в ведение Минэкономразвития.

Макроэкономика — штука такая, достаточно консервативная и поменять что-либо уже тяжело. Хотя можно поменять — например, цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Поэтому это единственное, что может повлиять серьёзно на темпы экономического роста, всё остальное во многом уже задано, — отметил Греф.

По словам главы Сбербанка, назвать реальную цифру на 2019 год пока сложно, так как многое будет зависеть от новой команды правительства, которая придёт в 2018 году.