Путин встретился в Кремле с главами спецслужб стран СНГ

На полях встречи президент России Владимир Путин напомнил, что соглашение о сотрудничестве спецслужб в рамках СНГ было подписано 25 лет назад.

— За это время сложилось хорошее сообщество, сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран. Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается, и самое лучшее тому подтверждение — недавнее событие в Петербурге, где погибли люди, где много пострадавших. Мы знаем, что каждая из наших стран является потенциальным объектом для террористических атак, — сказал Владимир Путин.

Президент также назвал в числе вызовов, с которыми сталкиваются сотрудники спецслужб, наркотики, коррупцию и попытки воздействия внешних сил на политическую ситуацию внутри стран.