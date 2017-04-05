Путин встретился в Кремле с главами спецслужб стран СНГ

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Путин встретился в Кремле с главами спецслужб стран СНГ

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Фото: © L!FE

На полях встречи президент России Владимир Путин напомнил, что соглашение о сотрудничестве спецслужб в рамках СНГ было подписано 25 лет назад.

<p>Фото: © L!FE</p>

— За это время сложилось хорошее сообщество, сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран. Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается, и самое лучшее тому подтверждение — недавнее событие в Петербурге, где погибли люди, где много пострадавших. Мы знаем, что каждая из наших стран является потенциальным объектом для террористических атак, — сказал Владимир Путин.

Президент также назвал в числе вызовов, с которыми сталкиваются сотрудники спецслужб, наркотики, коррупцию и попытки воздействия внешних сил на политическую ситуацию внутри стран.

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