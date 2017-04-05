Познер назвал Воронеж душераздирающим зрелищем

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер нелестно отозвался о Воронеже, где 4 апреля он провёл свой творческий вечер. Программа мероприятия включала ответы на вопросы из зала. Один из гостей вечера поинтересовался у Познера, почему он не снимает передачи о России.

В ответ публицист разоткровенничался, что не делает этого, поскольку не хочет показывать уродливые здания и мусор на улицах российских городов. К слову, сам Воронеж Познер назвал душераздирающим зрелищем.

— Как говорил ослик Иа-Иа, это душераздирающее зрелище — какие здания есть жуткие. Я проехал сегодня по городу, посмотрел, ужасно... — цитирует заявление журналиста местное издание "В курсе". — Я понимаю, что была война, город её пережил, но всё равно. Почему так строят? И ещё я не понимаю, почему везде такая грязь, почему грязный город, почему никто его не убирает? Но вы это не видите. Вы не замечаете. Вы привыкли так жить.

@vladimirpozner притом что Воронеж далеко не самый "душераздирающий") — Lars (@KarmaPolicy990) 5 апреля 2017 г.

@Russia_calls @nickolaykononov если у Познера душу разрывает от вида Воронежа, то я бы настоятельно не рекомендовал ехать ему в Волгоград — Злой волгоградец (@Angry_Vlg) 5 апреля 2017 г.

Заявления мэтра сейчас активно обсуждаются в соцсетях. И если воронежцев слова Познера не на шутку обидели, то жители других городов предостерегли журналиста от дальнейших путешествий по России: мол, у них в гостях ему понравится ещё меньше.