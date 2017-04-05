В Британии запретили рекламу "Касперского" за интимное фото

Великобританский филиал компании "Лаборатория Касперского" выпустил скандальную рекламу на местном телевидении. Видеоролик должен был продвигать новое программное обеспечение, которое гарантирует приватность переписки: сообщений, фото, видео и так далее. В одном из эпизодов ролика молодая девушка пытается сфотографировать себя топлес.

— Я хочу показать себя, но только моему парню, — говорит она, пока расстёгивает на себе блузку.

Игривый ролик вызвал настоящий шквал возмущений у британских подданных. Более 70 человек обратилось в Агентство рекламных стандартов, сославшись с жалобами на то, что ролик пропагандирует секстинг (эротическую переписку) и внушает детям, что отправлять свои "голые" снимки партнёру — "совершенно нормально".

После многочисленных жалоб ролик запретили к показу. А "Лаборатория Касперского" уже извинилась перед зрителями и пообещала в будущем "не расстраивать" их.