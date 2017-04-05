Назарбаев подписал закон об уходе России с полигона Эмба

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который прекращает соглашение с Россией об использовании полигона Эмба.

— Главой государства подписан закон РК "О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды полигона Эмба от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде испытательного полигона Эмба", — сообщили в администрации казахстанского лидера.

Эмба — бывший советский и российский военный полигон войсковой ПВО в Казахстане. Он располагается в 10 километрах к югу от города Эмбы Мугалжарского района Актюбинской области, в 200 километрах южнее Актюбинска. Полигон был создан в 1960 году в том числе для исследовательских работ и испытаний новейших образцов военной техники и вооружения ПВО Сухопутных войск. Протокол об уходе РФ с Эмба был подписан осенью прошлого года.