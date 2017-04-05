В Германии будут штрафовать соцсети за ложные новости на сумму до 50 млн евро

Правительство ФРГ утвердило законопроект, согласно которому соцсети обязаны удалять ложные сообщения в течение 24 часов после жалобы от пользователя. В противном случае соцсети будут штрафовать на круглые суммы.

German government approved fines of up to 50 million euros against online giants that fail to remove #hatespeech and #FakeNews @HeikoMaas pic.twitter.com/brd6E2YBsi — DW | Politics (@dw_politics) 5 апреля 2017 г.

— Законопроект конкретизирует существующие требования по удалению информации, которая способствует разжиганию розни или является заведомо ложной. Администраторы социальных сетей несут ответственность, если их платформа становится площадкой для распространения такой информации, — пояснил министр юстиции ФРГ Хайко Маас. Его слова цитирует агентство dpa.

В законопроекте отмечается, что механизм подачи жалоб должен быть простым и понятным для всех пользователей. На принятие решений по очевидным жалобам соцсетям отводится 24 часа, на решение спорных вопросов — 7 дней.

В любом случае пользователь должен быть проинформирован о судьбе его обращения.