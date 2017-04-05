Симоньян посоветовала "рассекретившему" её фото сенатору США обратиться к врачам

Американский политик принесла на слушания фотографию главреда RT с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что взяла снимок из "рассекреченного доклада разведки".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала Лайфу действия сенатора Джин Шахин, которая продемонстрировала на слушаниях в Сенате США совместный снимок Симоньян с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это смешно обсуждать всерьёз, это из области медицины — к психотерапевту, психиатру, геронтологу. Разные врачи могли бы этим заняться, любому нормальному человеку очевидно, что это смешно Маргарита Симоньян о демонстрации своего фото в Сенате США

Симоньян заметила, что снимок, который показывала сенатор, сделан во время празднования десятилетия телеканала и размещён в открытом доступе самим RT.

— Эта фотография не просто в свободном доступе, это фото с нашего десятилетия, мы её сами вывесили, как и, наверное, сто ещё фото и видео с нашего десятилетия, — пояснила главред RT.