Симоньян посоветовала "рассекретившему" её фото сенатору США обратиться к врачам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала Лайфу действия сенатора Джин Шахин, которая продемонстрировала на слушаниях в Сенате США совместный снимок Симоньян с президентом РФ Владимиром Путиным.
Это смешно обсуждать всерьёз, это из области медицины — к психотерапевту, психиатру, геронтологу. Разные врачи могли бы этим заняться, любому нормальному человеку очевидно, что это смешно
Маргарита Симоньян о демонстрации своего фото в Сенате США
Симоньян заметила, что снимок, который показывала сенатор, сделан во время празднования десятилетия телеканала и размещён в открытом доступе самим RT.
— Эта фотография не просто в свободном доступе, это фото с нашего десятилетия, мы её сами вывесили, как и, наверное, сто ещё фото и видео с нашего десятилетия, — пояснила главред RT.
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