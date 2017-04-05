"Гелендваген" за 10 миллионов сожгли в Москве

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"Гелендваген" за 10 миллионов сожгли в Москве

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Фото: mercedes-benz.ru

Некто бросил в дорогую машину источник огня, в результате чего у внедорожника выгорели моторный отсек и часть салона.

В Москве на Ландышевой улице сегодня ночью сожгли премиальный внедорожник Mercedes-Benz Gelаndewagen, который оценивается в 10 миллионов рублей. Информация о ЧП поступила в оперативные службы около четырёх часов утра. Прибывшие на место пожарные застали джип полыхающим. Пламя удалось быстро ликвидировать. Моторный отсек машины и часть салона выгорели.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, речь идёт именно о поджоге. Неизвестный подошёл к машине и бросил источник огня, после чего автомобиль моментально вспыхнул.

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