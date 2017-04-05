Собянин наказал московское метро на шесть миллионов за пожароопасность

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Собянин наказал московское метро на шесть миллионов за пожароопасность

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

По результатам внеплановых проверок, которые в том числе проводило МЧС, в подземке нашли почти полторы тысячи опасных точек, в которых в любой момент может вспыхнуть пожар.

Столичная администрация оштрафовала московское метро на шесть миллионов рублей за нарушение мер противопожарной безопасности.

— Зафиксировано отсутствие огнезащитной обработки инфраструктуры метро, горючий мусор на станциях, курение, отсутствие автоматических систем противопожарной защиты, нарушения в поездах, — рассказал источник в метро.

Начальник метро предупредил работников, по недосмотру которых возникли опасные ситуации, что штрафы они будут выплачивать из своего кармана.

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