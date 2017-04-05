Ещё двое подозреваемых в расстреле полицейских в Астрахани доставлены в полицию

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Ещё двое подозреваемых в расстреле полицейских в Астрахани доставлены в полицию

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

 

Трое ранее задержанных, по предварительным данным, не причастны к убийству сотрудников МВД России.

В Астрахани в отдел полиции доставлены два брата — уроженца Дагестана, возможно, причастные к расстрелу полицейских. По информации источника Лайфа, Абрик и Атлухан Насрулаевы задержаны сегодня по месту проживания в Астрахани.

По информации источника Лайфа, в ориентировке на подозреваемых появился, кроме задержанных сегодня, ещё один человек, ранее не значившийся в качестве фигуранта. Это проживающий в Астрахани Рамзан С.

Ранее по подозрению в расстреле полицейских в Астрахани были доставлены в полицию три человека. Двое были задержаны по местам жительства в Астрахани, один — в Казахстане. По информации Лайфа, все трое позвонили в полицию сами, увидев себя в распространённых вчера СК РФ ориентировках на восьмерых разыскиваемых по подозрению в расстреле.

В настоящий момент трое главных подозреваемых в жестоком убийстве полицейских до сих пор не задержаны. МВД РФ назначило вознаграждение в миллион рублей за любую информацию, которая поможет задержать преступников.

Преступление было совершено в ночь на 4 апреля. Двух сотрудников ДПС, приехавших на место аварии, расстреляли виновники ДТП. Нападавшие забрали табельное оружие правоохранителей и скрылись на "ладе" с питерскими номерами. Видео расстрела зафиксировал видеорегистратор на машине ДПС.

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