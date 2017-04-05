Президент Узбекистана рассказал о доверительном разговоре с Путиным в Самарканде

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Президент Узбекистана рассказал о доверительном разговоре с Путиным в Самарканде

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Фото: © L!FE

В ходе сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев вспомнил о беседе с коллегой в Самарканде после похорон Ислама Каримова.

— У нас был очень доверительный разговор, — отметил Шавкат Мирзиеев.

Он поблагодарил Владимира Путина за установку памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в сквере близ улицы Полянка в центре Москвы.

Отметим, Шавкат Мирзиеев также выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с терактом в метро Петербурга и назвал произошедшее ЧП общей болью.

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