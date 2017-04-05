Обе утверждают, что зачинщицей была оппонентка, и уже обратились в полицию с заявлениями.

Светские тусовщицы, фотомодели и звёзды "Инстаграма" Ирина Лантух и Анна Лисовская сцепились в туалете ночного клуба "Квартира" в Москве. Обе утверждают, что зачинщицей была оппонентка и уже обратились в полицию с соответствующими заявлениями.

Две модели "Инстаграма" подрались в московском клубе из-за сына миллионера Анна Лисовская. Фото: соцсети.

Лисовская известна как пострадавшая от рук своего экс-бойфренда, сына бизнесмена Александра Шарыго. Парень даже провёл несколько месяцев в СИЗО по обвинению в изнасиловании, но сейчас дожидается суда на свободе.

А Лантух стала известной в 2013 году, когда блогеры обратили внимание на 22-летнюю помощницу депутата, регулярно публикующую снимки в нижнем белье и с места отдыха на самых фешенебельных курортах мира. После начавшегося скандала Ирина Лантух на время исчезла из соцсетей, но позже появилась вновь.

— В пятницу мы отмечали день рождения друзей. Мы находились в ресторане, я заметила, что на меня пристально смотрят две девушки. Затем мы поехали в клуб и вновь наткнулись на этих девушек. Как только я отошла от своих друзей, одна из девушек — высокая, спортивного телосложения — на меня набросилась, начала меня избивать, — рассказала Лайфу Анна Лисовская. — Потом я узнала, что это была Ирина Лантух — она проходит у нас по делу в качестве свидетельницы (дело в отношении Александра Шарыго об изнасиловании Лисовской. — Прим. ред.).

Лисовская подозревает, что Лантух мог подослать к ней бывший ухажёр Александр Шарыго, так как в последнее время он часто ей угрожал.

В свою очередь, Ирина Лантух рассказала Лайфу, что сама стала жертвой нападения со стороны Лисовской из-за ревности к экс-бойфренду. Девушка старательно прячет лицо от камеры, ссылаясь на плохое самочувствие после потасовки.

— Я пришла на ужин с подругой, отошла в туалет. За мной побежала эта девушка, начала оскорблять, на что я никак не реагировала. Ушла и села ужинать. Потом я поехала во второе заведение и там снова увидела эту девушку, которая на меня просто набросилась. Схватила меня за волосы, начала избивать. Угрожала облить кислотой, — рассказала Лантух. — У меня болит голова, у меня гематомы. Я вчера была в травмпункте. Эта девушка преследует меня уже последние три года, я даже писала заявление в полицию.

Адвокат Ирины Лантух — Давид Кемулария — уже собрал медицинские справки о побоях, которые ему предоставила клиентка.

— Нанесённые травмы подтверждаются справками из травмпункта — Ирина сразу вызвала скорую. И теперь мы просим правоохранительные органы дать оценку произошедшему и привлечь гражданку к ответственности. Я понимаю, что это будет уголовная ответственность, — заявил Лайфу Кемулария.

Сейчас полиция проводит проверку по факту потасовки.