Зюганов испытал себя в роли стримера

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Зюганов испытал себя в роли стримера

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов впервые испытал себя в роли стримера. Он ведёт трансляцию со смартфона. Стоит отметить, что коммунист открывает выставку пчеловодства и презентует мёд со своей пасеки.

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