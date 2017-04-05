Зюганов испытал себя в роли стримера

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов впервые испытал себя в роли стримера. Он ведёт трансляцию со смартфона. Стоит отметить, что коммунист открывает выставку пчеловодства и презентует мёд со своей пасеки.
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