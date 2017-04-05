Военные корабли России и Турции провели совместные учения в Чёрном море

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Военные корабли России и Турции провели совместные учения в Чёрном море

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В Чёрном море прошли совместные учения кораблей ВМФ РФ и ВМС Турции. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны.

— В рамках учения корабли двух стран отработали съёмку со швартовых и выход из пункта базирования, проводку за тралами, совместное маневрирование и организацию связи, а также отражение атаки малоразмерной скоростной цели, поиск и спасение человека, плавающего на воде, — рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) Вячеслав Трухачев.

Трухачев уточнил, что от ЧФ привлекались фрегат "Адмирал Григорович", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и патрульный катер типа "Раптор", от ВМС Турции — фрегат "Барбарос" и корвет "Бююкада".

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