Восемь жителей Новоазовска подорвались на оставленном ВСУ боеприпасе

Восемь жителей Новоазовска наводили порядок в лесополосе, когда наткнулись на оставленный украинскими силовиками боеприпас. Как сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, при детонации один человек погиб, семеро пострадали.

— Трагический случай произошёл сегодня в районе Новоазовска. Мирные жители наводили порядок в лесопосадке, где сработало взрывное устройство, оставленное военнослужащими Вооружённых сил Украины в 2014 году. В результате подрыва погибла женщина 1972 года рождения, ранения получили ещё семь человек, — отметил представитель Минобороны ДНР.

Басурин призвал жителей Донбасса быть более осторожными и не ходить по тем местам, которые не проверены сапёрами республики.