Песков: Спецслужбы работают на полную катушку в борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы работают на полную катушку, борясь с боевиками.

— Президент РФ неоднократно давал понять и заявлял, что эта линия будет продолжена. Спецслужбы работают. Работают на полную катушку. Но очевидно, что терроризм — это весьма страшная угроза, которая требует международного взаимодействия, — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что Москва неоднократно говорила о том, что слишком мало международного сотрудничества по этой линии, причём не по вине России. Однако наша страна всё равно продолжит работу.