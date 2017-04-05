Песков: Спецслужбы работают на полную катушку в борьбе с терроризмом

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Песков: Спецслужбы работают на полную катушку в борьбе с терроризмом

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Фото: ©РИА Новости / Александр Вильф

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы работают на полную катушку, борясь с боевиками.

— Президент РФ неоднократно давал понять и заявлял, что эта линия будет продолжена. Спецслужбы работают. Работают на полную катушку. Но очевидно, что терроризм — это весьма страшная угроза, которая требует международного взаимодействия, — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что Москва неоднократно говорила о том, что слишком мало международного сотрудничества по этой линии, причём не по вине России. Однако наша страна всё равно продолжит работу.

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