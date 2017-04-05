Суд в украинской Полтаве признал Донецк городом в составе ДНР

Октябрьский районный суд Полтавы в одном из своих постановлений назвал Донецк городом в составе Донецкой Народной Республики. Об этом свидетельствует копия постановления из Единого реестра судебных решений, передают украинские СМИ.

Исходя из материалов дела, в суд обратилась истица, которая попросила установить факт смерти её брата, проживавшего в Донецке, с целью получения свидетельства о смерти.

К слову, суд это заявление удовлетворил, а местом гибели брата истицы указал ДНР.