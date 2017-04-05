В расстреле полицейских в Астрахани заподозрили подростка

Одним из возможных причастных к расстрелу сотрудников оказался 17-летний астраханский студент.

В Астрахани появился новый разыскиваемый по подозрению в расстреле полицейских. Правоохранители ищут 17-летнего студента одного из колледжей Астрахани Рамзана С.

Напомним, ранее по подозрению в расстреле полицейских в Астрахани в отделение полиции были доставлены три человека. Двое были задержаны по месту жительства в Астрахани, а третий — в Казахстане. По информации Лайфа, все трое позвонили в полицию сами, увидев себя в распространённых вчера СК РФ ориентировках на восьмерых разыскиваемых по подозрению в расстреле.

В настоящий момент главный подозреваемый в жестком убийстве полицейских — ранее судимый водитель маршрутки из Астрахани Нурбол Саспанов, попавший на видео с регистратора машины ДПС, до сих пор не задержан. МВД РФ назначило вознаграждение в миллион рублей за любую информацию, которая поможет задержать преступников.