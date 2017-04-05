Песков раскрыл план Кремля по борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь президента отметил, что спецслужбы сейчас "работают на полную катушку".

В Кремле намерены продолжать линию решительной борьбы с терроризмом. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, каков план Москвы в этой сфере.

— План — продолжать ту последовательную линию по неприятию и решительной борьбе с терроризмом, которую многие годы проводит президент РФ. Он неоднократно давал понять и заявлял, что эта линия будет продолжена. Спецслужбы работают. Работают на полную катушку, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что терроризм является страшной угрозой, которая требует международного взаимодействия. Вместе с тем Песков подчеркнул, что в российском обществе наблюдается консолидация на основе антитеррористической тематики.

— Консолидация в плане взаимной поддержки, неприятия терроризма очевидна, и это можно отрадно констатировать, — сказал Песков.