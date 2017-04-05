В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с вице-премьером Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока информации о встрече Владимира Путина с вице-премьером КНР Чжан Гаоли нет.

— Если такая встреча состоится, мы проинформируем, — сказал Дмитрий Песков.