В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с вице-премьером Китая

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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с вице-премьером Китая

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока информации о встрече Владимира Путина с вице-премьером КНР Чжан Гаоли нет.

— Если такая встреча состоится, мы проинформируем, — сказал Дмитрий Песков.

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