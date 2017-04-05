Песков назвал апокалиптическим вариант развития событий с атакой США на Сирию

В Кремле не готовы комментировать возможность удара Соединённых Штатов по сирийским правительственным силам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Москва отреагирует, если США атакуют сирийские власти, якобы использовавшие химическое оружие.

Песков считает апокалиптическим вариант развития событий, когда США наносят удар по властям Сирии Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

— Не думаю, что такие апокалиптические рассуждения эвентуального характера допустимы, — сказал Песков.