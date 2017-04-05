Песков назвал апокалиптическим вариант развития событий с атакой США на Сирию

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Песков назвал апокалиптическим вариант развития событий с атакой США на Сирию

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

В Кремле не готовы комментировать возможность удара Соединённых Штатов по сирийским правительственным силам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Москва отреагирует, если США атакуют сирийские власти, якобы использовавшие химическое оружие.

Песков считает апокалиптическим вариант развития событий, когда США наносят удар по властям Сирии

— Не думаю, что такие апокалиптические рассуждения эвентуального характера допустимы, — сказал Песков.

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