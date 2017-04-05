По стопам Джокера. Вологодский вор оставлял после себя черепа

Краденные инструменты и провода — далеко не всё, чем талантливый грабитель насолил хозяевам обворованных домов. При каждом ограблении он оставлял свою визитную карточку.

В начале марта в дежурную часть полиции позвонил житель села Верховажье, сообщив о взломе строящегося дома его соседа. Приехавшим правоохранителям бдительный мужчина рассказал, что его обеспокоила открытая в доме дверь, ведь владелец новостройки обычно появляется в селе только летом.

— В ходе осмотра места преступления эксперт-криминалист установил, что неизвестный проник в жилое помещение путём взлома входной двери. Как выяснили стражи порядка, злоумышленник похитил из дома весь строительный электроинструмент, а также провода, которые срезал, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Недалеко от этого места полицейские обнаружили ещё один дом, где были идентичные следы взлома. В обоих случаях вор оставил в доме надпись и рисунок — череп с паутиной. В одном из домов он призвал не писать "заяву" и положить 1000 рублей с запиской на крыльцо, чтобы получить некую отгадку. А в другом и вовсе решил нагнать жути — воткнул в косяк нож, прицепил к нему верёвку и повесил на ней плюшевого медвежонка. А на двери оставил надпись: "Извини, судьба уродливая, ***. Прости".

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель г. Череповца. В беседе с полицейскими мужчина сознался в содеянном и пояснил, что в Верховажье приехал погостить у родственника.

Задержанный сознался ещё в четырёх кражах на территории села. Оставленные на местах преступлений рисунки объяснил тем, что просто хотел оставить там свой след, что-то вроде визитной карточки.