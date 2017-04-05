В Кремле назвали реализацию минских договорённостей фиаско

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил как фиаско нежелание Киева реализовывать политическую часть минских договорённостей.
Песков назвал и другие факторы, которые мешают процессу реализации договорённостей и стабилизации ситуации на востоке Украины.
Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями ВСУ на линии соприкосновения, ситуация усугубляется тем, что, благодаря сохраняющейся напряжённости, сторонам по-прежнему не удаётся отвести тяжёлые вооружения, не действует режим прекращения огня, нет режима тишины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Дмитрий Песков также отметил, что в экономическом плане ситуацию с реализацией договорённостей усугубляет продолжающаяся блокада Донбасса.
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