В Кремле назвали реализацию минских договорённостей фиаско

Отметим, на 6 апреля запланирована встреча помощников глав государств "нормандской четвёрки".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил как фиаско нежелание Киева реализовывать политическую часть минских договорённостей.

Песков назвал и другие факторы, которые мешают процессу реализации договорённостей и стабилизации ситуации на востоке Украины.

Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями ВСУ на линии соприкосновения, ситуация усугубляется тем, что, благодаря сохраняющейся напряжённости, сторонам по-прежнему не удаётся отвести тяжёлые вооружения, не действует режим прекращения огня, нет режима тишины Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Дмитрий Песков также отметил, что в экономическом плане ситуацию с реализацией договорённостей усугубляет продолжающаяся блокада Донбасса.