Песков: Россия продолжит операцию в Сирии и после ЧП в Идлибе

Россия продолжит антитеррористическую операцию в Сирии и после инцидента в Идлибе, где оппозиция возлагает на Дамаск вину в использовании химического оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы слышали заявление Минобороны РФ, мне нечего добавить к той фактологии, которая была изложена. Российская Федерация и её вооружённые силы продолжают операции по поддержке антитеррористической операции по освобождению страны, которую ведут Вооружённые силы САР, — отметил Песков.

Так он ответил на вопрос о том, продолжит ли Москва поддержку президента Сирии Башара Асада.

Ранее нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля 80 человек погибли в результате применения химического оружия. Вину за это они возложили на правительственные войска. В Минобороны РФ на это отметили, что сирийские военные самолёты нанесли удар по арсеналу террористов, где в том числе находилось и химоружие. ООН и ОХЗО начали расследование по факту произошедшего.