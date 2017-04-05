"Похабщина": Песков прокомментировал отфотошопленное фото Путина с макияжем

СМИ сообщили, что Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов, добавив туда отредактированный снимок главы государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отредактированную фотографию главы государства Владимира Путина с макияжем. Пресс-секретарь президента напомнил о том, что необходимо соблюдать правила приличия и руководствоваться нормами законодательства, которые направлены на защиту чести и достоинства. При этом Песков добавил, что глава государства нечувствителен "к подобной похабщине".

— Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимания, — отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента пообещал выяснить, не превысил ли Минюст должностные полномочия. Песков отметил, что сначала ему необходимо посмотреть на отредактированный снимок и переговорить с представителем Министерства юстиции.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство юстиции обновило федеральный список экстремистских материалов, причём там был упомянут и отфотошопленный плакат главы государства с макияжем.