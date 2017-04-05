Медведев утвердил новые требования к антитеррористической защите метро

Они приняты, чтобы снизить вероятность повторения теракта, который был совершён в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором устанавливаются новые требования по транспортной безопасности. Речь в том числе идёт об антитеррористической защищённости метрополитена.

— Утверждены требования для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов. Требованиями определяется система реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками мер, которые направлены на защиту объектов транспортной инфраструктуры метрополитенов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства, — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что новые требования являются обязательными для исполнения всеми перевозчиками. Они касаются всех юридических лиц и предпринимателей, работающих в метро.

— Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму, — заключили в правительстве.

Напомним, эти изменения внесены после взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро. Он произошёл 3 апреля. По последним данным, в результате теракта 14 человек погибли, 73 пострадали. По данным СК, его бомбу взорвал уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.