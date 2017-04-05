Китаянка свернула шею из-за увлечения смартфоном

По словам врачей, девушка больше не сможет выпрямить шею из-за деформации позвоночника.

14-летняя жительница китайского города Циндао получила тяжёлую травму шеи из-за ежедневного использования смартфона. Об этом пишет South China Morning Post. По словам врачей, девочка отныне не сможет выпрямить шею из-за деформации позвоночника.

Родители юной китаянки признались, что от экрана их чадо практически не оторвать — всё свободное время девочка или играет за компьютером, или смотрит онлайн-трансляции на смартфоне. Теперь ей придётся избавляться от этой привычки — в больнице ей запретили пользоваться телефоном более двух часов в день.

Издание сообщает, что это не первый подобный случай и с такой же проблемой ранее обращались родители 10-летнего мальчика. Отмечается, что подобные проблемы обычно наблюдаются у людей старше 50 лет.