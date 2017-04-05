Тело россиянки могло пролежать около двух недель в чемодане в Италии

Как утверждает итальянский прокурор, мать могла не оказать своевременную помощь своей умирающей дочери.

Как рассказал прокурор города Римини Паоло Джованньоли, тело погибшей россиянки Екатерины Лактионовой могло пролежать в чемодане от одной до двух недель. Более точные данные возможно будет получить только после проведения ряда экспертиз.

По словам прокурора, первый раз девушка была госпитализирована в 2015 году. Тогда врачи и обнаружили у неё признаки анорексии.

— Мы сейчас связываемся с полицией и судебными властями, чтобы понять, есть ли возможность выйти на контакт с матерью девушки и продолжить расследование, — говорит Джованньоли.

По словам прокурора, мать могла не оказать своевременной помощи своей дочери, из-за чего та впоследствии скончалась.

— Есть два аспекта: первое — это неоказание помощи. Если я хорошо понимаю, эта девушка, как показало вскрытие, умерла от недостатка питания, анорексии. В последние дни перед её смертью было бы естественным, вызвать скорую, поместить девушку в больницу, постараться лечить её, поэтому тут может быть момент неоказания помощи, пока она была ещё жива, — рассказывает прокурор. — И затем, естественно, второй аспект — сокрытия тела.

Как утверждает Паоло Джованньоли, людям с анорексией необходимо оказывать медицинскую помощь, но даже несмотря на это они могут умереть.

— Многие люди с анорексией умирают даже при медицинской помощи, тем не менее ясно, что необходимо стремиться оказать её, предложить наилучшую помощь, а не оставлять человека умирать, даже не предпринимая попыток вылечить его, — отметил прокурор.

Напомним, что в порту итальянского города Римини был обнаружен чемодан, в котором находилось тело девушки. Как позже выяснилось, в чемодане находилось тело россиянки, которое положила туда её собственная мать.