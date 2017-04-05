По его мнению, в связи с этим очень важно начать практическую реализацию договора о развитии военно-технического сотрудничества между странами.

Узбекистан рассчитывает на расширение поставок военной техники из России. Об этом заявил сегодня президент страны Шавкат Мирзиёев на переговорах с Владимиром Путиным.

— В числе приоритетных задач — расширение поставок в Узбекистан военной техники и её ремонт на российских предприятиях на взаимовыгодных условиях; реализация совместных проектов с участием госкорпорации "Ростех", — сказал Мирзиёев.

Он подчеркнул, что в связи с этим очень важно начать практическую реализацию договора о развитии военно-технического сотрудничества, подписанного в ноябре 2016 года.