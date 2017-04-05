Мастер кунг-фу голыми руками поймал упавшего с восьмиметровой высоты

Камеры наружного наблюдения на одной из улиц Китая зафиксировали инцидент, который мог стоить жизни строителю. Тот установил леса и взобрался по ним, чтобы закрепить рекламный плакат на стену. Однако конструкция обвалилась, в результате чего он повис на стене, держась рукой за карниз здания в восьми метрах от асфальта.

Неизвестно, чем закончилась бы история, если бы в этот момент мимо не проходил тренер кунг-фу Ву Цян. Как настоящий супергерой, он подбежал к зданию и успел смягчить удар строителя о землю при его падении.

Ву Цян рассказал, что начал заниматься боевыми искусствами, когда ему было семь лет, и работал тренером более 40 лет. Спасённый строитель находится в больнице.