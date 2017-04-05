Под Калугой "священник" благословил водителей, показав средний палец

Молодого человека в одежде священника заснял видеорегистратор местного жителя, когда он проезжал по трассе М3 в районе села Деденево. Внимание автолюбителя привлёк необычный жест, который поначалу житель Калуги даже не разобрал, а пересмотрев видео позже, убедился, что человек в рясе показывал средний палец.
— Мне кажется, он таким образом голосует, потому что движение сильное и никто обычно не останавливается, — предполагает очевидец. — Может быть, он думает, что после этого жеста уж точно кто-то остановится.
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