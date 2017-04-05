"Ко... Ко...Тьфу, Колокольцев". Диктор Кремля не выговорил фамилию главы МВД

Курьёзный случай произошёл на подписании совместных документов президентами России и Узбекистана. Официальный голос Кремля Евгений Хорошевцев, представляя главу МВД РФ Владимира Колокольцева, несколько раз запнулся на фамилии министра. Из-за оговорки диктора все присутствующие, в том числе и Владимир Путин, и Шавкат Мирзиёев, и Владимир Колокольцев, засмеялись.

— Министр внутренних дел Владимир Александрович К-к... Владимир Александрович К-к... Тьфу, извините, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев, — оговорился Хорошевцев, объявляя главу МВД РФ.

Примечательно, что кремлёвский диктор запнулся после того, как объявил несколько представителей от делегации Узбекистана.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Евгений Хорошевцев ошибается, произнося фамилии. Так, объявляя Дмитрия Медведева, когда он занимал должность президента России, официальный голос Кремля сказал: "Вла… Дмитрий Анатольевич Медведев".