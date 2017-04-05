Иванка Трамп не станет баллотироваться в президенты США в 2024 году

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Иванка Трамп не станет баллотироваться в президенты США в 2024 году

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Агарышев

По мнению дочери главы американской администрации, политика — это слишком сложное дело.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опровергла слухи о том, что она собирается побороться за пост главы государства в 2024 году. Об этом она сегодня заявила телеканалу "Си-би-эс".

— Нет. Политика — это сложное дело, — сказала Иванка, отвечая на вопрос, собирается ли она баллотироваться на пост главы государства.

Напомним, поначалу дочь американского лидера заявляла, что не будет претендовать на какие-либо должности в новой американской администрации, но недавно появилась информация о том, что она станет исполнять обязанности специальной помощницы президента. Трамп даже предоставил дочери личный кабинет в Белом доме.

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