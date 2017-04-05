Житель Ингушетии чудом выжил в ДТП с грузовиком

Обгоняя сразу несколько автомобилей, следующих в попутном направлении, лихач выскочил на встречку и столкнулся с грузовой машиной.

Гражданский репортёр через приложение LifeCorr прислал видеозапись с места событий.

— На федеральной автодороге "Кавказ" водитель автомашины ВАЗ-21101, 34-летний житель Сунжи, в результате выезда на полосу встречного движения допустил столкновение с автомашиной "КамАЗ" под управлением 32-летнего жителя села Али-Юрт Назрановского района и автомашиной "Форд-Диса" под управлением 28-летнего жителя города Назрани, — сообщает УМВД по Ингушетии.

В результате аварии водитель легковушки получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимацию Ингушской республиканской клинической больницы.