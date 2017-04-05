Бывшая королева красоты, обладательница титула "Мисс мира — 2009" 30-летняя Кайане Лопес стала самым молодым мэром Гибралтара и тут же объявила, что эта территория "всегда будет британской", пишет The Telegraph.

— Я горжусь тем, что я британка. Гибралтар британский и всегда таковым останется. Зачем нам менять флаг? — заявила Лопес в интервью западным СМИ.

Вопрос о статусе Гибралтара был снова поднят в связи с запуском процедуры Брексита — выхода Великобритании из состава Евросоюза. В Испании считают, что Гибралтар должен остаться в ЕС.

Лопес стала самым молодым в истории этой территории мэром и третьей женщиной-мэром Гибралтара. Она была первой мисс мира из Гибралтара на конкурсе красоты. Практически всю жизнь девушка провела в британской заморской территории.