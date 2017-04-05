Установлен подозреваемый в расстреле бойца Расула Мирзаева

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Установлен подозреваемый в расстреле бойца Расула Мирзаева

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Фото: vk.com

<p>Подозреваемый в нападении Магомед Манилов. Фото: vk.com</p>

Следователям СК удалось установить подозреваемого в нападении на бойца Расула Мирзаева. Им оказался 23-летний уроженец Дагестана Магомед Манилов — друг детства другого фигуранта нападения, Камиля Аллахвердиева. Ранее последний был единственным фигурантом дела. Его объявили в федеральный розыск.

<p>Расул Мирзаев после нападения. Фото: ©L!FE</p>

Оперативники выяснили, что Манилов в ночь нападения находился в квартире Расула Мирзаева. Установлено предположительное местонахождение 23-летнего подозреваемого. Он может быть в Москве. Его лицо на снимках уже опознал сам Расул Мирзаев.

<p>Подозреваемый в нападении Магомед Манилов. Фото: vk.com</p>

Ранее Мирзаев в интервью Лайфу рассказал, как на него было совершено нападение.

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