Установлен подозреваемый в расстреле бойца Расула Мирзаева

Следователям СК удалось установить подозреваемого в нападении на бойца Расула Мирзаева. Им оказался 23-летний уроженец Дагестана Магомед Манилов — друг детства другого фигуранта нападения, Камиля Аллахвердиева. Ранее последний был единственным фигурантом дела. Его объявили в федеральный розыск.

Оперативники выяснили, что Манилов в ночь нападения находился в квартире Расула Мирзаева. Установлено предположительное местонахождение 23-летнего подозреваемого. Он может быть в Москве. Его лицо на снимках уже опознал сам Расул Мирзаев.

Ранее Мирзаев в интервью Лайфу рассказал, как на него было совершено нападение.