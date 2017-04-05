Новгородская блогерша не обижается на мать, которая избила её во время стрима

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Новгородская блогерша не обижается на мать, которая избила её во время стрима

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Фото: ©L!FE

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Новгородской области поговорили с девушкой, которую избила мать во время стрима. Правоохранители убедились, что с девушкой всё в порядке.

— Претензий к матери девушка не имеет, вред здоровью не причинён, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области. — В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

<p>Фото: ©L!FE</p>

По предварительным данным, конфликт между 25-летней Дарьей Штрошерер и её матерью произошёл в ночь с 1 на 2 апреля из-за шумного поведения блогерши во время стрима.

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