В Англии кассирша супермаркета сбросила 85 килограммов и стала моделью

Сразу после сброса веса на неё обратил внимание представитель модельного агентства.

История 28-летней жительницы Ливерпуля Кэйти Гарнер, работавшей кассиром в местном супермаркете, напоминает историю Золушки. За год девушка, весившая 150 кг, сбросила почти половину своего веса — 85 кг. После этого на Кэйти обратило внимание лондонское модельное агентство.

По словам Кэйти, она с детства страдала от излишнего веса и, как следствие, от нападок одноклассников. В школе у неё была самая гигантская форма, если она теряла, например, свитер, то найти его было нетрудно — все понимали, что он принадлежит именно ей. Однако после смерти своего дедушки Кэйти вдруг поняла, что пора что-то менять.

Девушка села на жёсткую диету и всего за год избавилась от 85 килограммов лишнего веса. После этого её заметил скаут лондонского модельного агентства и пригласил на пробные съёмки. Теперь она постоянно участвует в коммерческих фотосессиях.