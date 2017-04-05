На месте памятника Ленину в Киеве могут установить меч джедая

На месте памятника Ленину в Киеве создадут арт-инсталляцию. Об этом пишут местные СМИ. Международное жюри конкурса "Общественное соглашение" определило четыре лучших проекта от художников из разных стран.

Так, на постаменте предлагают установить прожектор, который напоминает меч джедая. По мнению архитекторов, он станет символом того, что иногда необходимо видеть вещи в ином свете.

Также архитекторы предлагают установить деревянную конструкцию вроде клетки. Она должна разместиться горизонтально позади постамента, чтобы подчеркнуть его беспомощность.

Победителя конкурса выберут с помощью онлайн-голосования, которое продлится до 9 апреля.