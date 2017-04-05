В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метро

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В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метро

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Мобильные патрули будут специально оснащены. Отмечается, что нести службу они станут круглосуточно. Главная их задача — реагирование на факты "незаконного вмешательства" в работу метро.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором устанавливаются новые требования по транспортной безопасности на метрополитене.

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